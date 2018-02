Mercati Borse deboli, sale il lusso

di Sabrina Manfroi Seduta debole per le borse europee che proseguono in territorio negativo dopo le parole del nuovo presidente della Fed, Jerome Powell che lasciano intravvedere una possibile quarta stretta monetaria.Milano limita le perdite allo 0,09%, Francoforte e Parigi -0.30%.Ancora in luce Ferragamo, +3,5%, Unipol +1,4%, Luxottica e Leonardo +1%. Allarga le perdite Campari dopo i conti, -4%, e va giù anche Pirelli -1,9%.L'euro sul dollaro scambia a 1,2219, lo spread è fermo a 132 punti base con un rendimento decennale all'1,99%.