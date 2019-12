​Borse deboli, si rafforza l’euro

di Paolo GilaUltima seduta dell’anno all’insegna dell’incertezza, per tutti i mercati. Milano cede mezzo punto, in linea con l’andamento di Parigi. Francoforte e Londra mostra un calo leggermente più accentuato: -0,65%. Anche Wall Street ha aperto in flessione, con il Dow Jones e il Nasdaq che arretrano rispettivamente dello 0,30 e dello 0,52%.A Piazza Affari sono deboli gli industriali, contrastati i bancari, in evidenza AS Roma che guadagna il 5%.Lo spread tra btp e bund è a 157 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 35%. In rialzo le quotazioni del greggio con il brent che sfiora i 69 dollari il barile.In rafforzamento l’euro, che si cambia poco sopra quota 1 e 12 contro dollaro.