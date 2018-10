Borse deboli. Spread sopra i 300 punti

di Sabrina Manfroi Partenza negativa per Piazza Affari che apre a -0,70% per poi limare le perdite allo 0,3%. Lo spread si allarga a 305 punti base e il rendimento decennale balza al 3,59%. C'e attesa oggi per l'asta di Bot a 12 mesi, fino a 6 miliardi di euro. Nel resto d'Europa indici deboli, tutti sotto la parita'. Tra i titoli peggiori Moncler che cede il 5%, Brembo -1,8%, Stm -1,7%. Bene Saipem e Generali che salgono di un punto. Euro a 1,15 sul dollaro.