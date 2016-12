Borse deboli nell’ultima seduta dell’anno

di Giancarlo Zanella Mercati azionari in lieve calo. Londra, che chiuderà in anticipo, fra meno di un’ora, cede quasi mezzo punto percentuale come Zurigo. Perdono due decimi di punto Parigi e Francoforte che terminerà la seduta alle 15.00. A Milano, indice appena sotto la parità. Resta sospeso il titolo Montepaschi, ma l’interesse degli investitori continua a rimanere per i titoli del credito. Recuperano le due popolari che daranno vita dal 1° gennaio alla terza banca italiana. Banco Popolare e Bpm recuprano in parte le perdite di ieri guadagnando quasi l’1%. Ancora in calo invece Unicredit e Intesa San Paolo che limitano tuttavia le perdite a mezzo punto percentuale. Mercato obbligazionario stabile, con il rendimento del nostro decennale all’1,81%. Euro in recupero rispetto alla valuta americana, sopra il cambio di 1 dollaro e 5 cent.