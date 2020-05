Borse europee ben intonate con l’Ifo tedesco sopra le attese

Condividi

di Marzio Quaglino La fiducia delle imprese tedesche sale in maggio sopra le attese. Questo dà una mano ai listini europei che erano partiti in rialzo, minimizzando le tensioni Usa Cina. Milano sta salendo dello 0,90%, meno di Francoforte (+2,02%) e Parigi (+1,52%).Sui mercati mancheranno oggi i riferimenti di Londra e New York chiuse per festività. Piazza Affari è penalizzata dall’andamento debole dei bancari, mentre a fare la parte del leone sono gli industriali con Leonardo (+5,60%) e Cnh Industrial (+3,47%).Variazioni modeste sul mercato dei titoli di Stato. Lo spread con i Bund tedeschi resta sui valori di venerdì a 213 punti base con il rendimento del nostro Btp decennale all’1,64%.Tra le valute continua l’Euro sembra interrompere la discesa sul Dollaro con il cambio risalito a 1,09.