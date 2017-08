Mercati Borse europee contrastate. Ancora record a New York

Condividi

di Giancarlo Zanella Scambi ridotti e clima di vacanze anche in borsa. Tuttavia, chiude ancora in rialzo Milano, la migliore oggi, con un guadagno dello 0,43. A Piazza Affari, in evidenza i titoli bancari. In particolare Unicredit e Banco Bpm che terminano in rialzo del 2,5%.Gli altri mercati azionari europei: Londra guadagna lo 0,27%, Parigi e Madrid chiudono poco sopra la parità, in calo dello 0,24% Zurigo, dello 0,33% Francoforte. A New York, indici positivi ed ennesimo ritocco al record storico per il Dow Jones, saldamente sopra i 22.000 punti.Sul mercato obbligazionario, stabile lo spread, ma rendimento del nostro decennale che si conferma in calo tornando sotto i 2 punti, all’1,98%.Infine, si rafforza l’euro che torna vicino al cambio di 1 dollaro e 18 cent.