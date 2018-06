​Borse europee contrastate in avvio di seduta, Milano in leggero calo

di Maria Giovanna LorenaAvvio contrastato per le borse europee dopo i ribassi delle piazze asiatiche stamane. A Milano nelle prime battute l'indice Ftse Mib segna -0,21%, negativa anche Francoforte -0,13%, mentre Parigi staziona sulla parità +0,02% e Londra - la migliore - sale dello 0,29%.A Piazza Affari ancora deboli i titoli bancari, mentre concentrano gli acquisti quelli legati al settore dell'energia: i prezzi del petrolio sono in aumento dopo che gli Stati Uniti hanno minacciato sanzioni contro i Paesi importatori in assenza di tagli alle forniture da Teheran entro novembre. Il greggio Wti americano è balzato a 71 dollari per barile.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi inizia la seduta a 252 punti base, ieri si era portato a quota 256. Il rendimento del nostro decennale si attesta al 2,85%.Sui mercati valutari Euro poco mosso sul Dollaro: 1,1665 il cambio a inizio seduta.