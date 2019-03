​Borse europee contrastate, piatta Wall Street

di Paolo Gila Una seduta in ordine sparso per le borse europee, che hanno reagito in maniera diversa alle attese del vertice della Fed e del clima generale di aspettativa per l’evoluzione della Brexit. Milano ha cavalcato l’entusiasmo legato al mancato giudizio di Moody’s, rimandato a dopo le elezioni europee. E così Piazza Affari ha chiuso con un progresso dello 0,90%.Bene anche Londra, che è avanzata dello 0,98%, anche grazie all’indebolimento della sterlina che favorisce le esportazioni (0,86 il rapporto euro/british pound).Francoforte ha chiuso in leggero calo a -0,25% e Parigi intorno alla parità (+0,14%).Bene lo spread btp/bund, sceso a 234 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 42%. Il rapporto euro dollaro si ritocca a 1,13 e 35.