Mercati ​Borse europee deboli a metà seduta

di Maria Giovanna Lorena Dopo un tentativo di recupero, le borse europee tornano in rosso avvicinandosi a metà seduta. A Milano l'indice Ftse Mib perde lo 0,55%.Sul listino milanese pesano soprattutto i ribassi di diversi titoli industriali: Prysmian perde circa il 3%, come Stm; i titoli della galassia del Lingotto, da Fiat Chrysler a Ferrari a Cnh sono in ribasso intorno ai 2 punti percentuali.Sale Mediaset +0,9%, e provano a rialzare la testa dopo diverse sedute difficili alcuni finanziari, come Unicredit +1% e Intesa Sanpaolo +0,4% in un settore però ancora colpito dalle vendite.Nel resto d'Europa, Francoforte -0,76%, Parigi -0,37%, Londra -0,17%.E lo spread tra i decennali italiani e tedeschi si attesta a 251 punti base, dopo l'asta di titoli a medio e lungo termine in cui il Tesoro ha fatto il pieno sul mercato, con tassi in calo.