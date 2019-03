Borse europee deboli con New York, stabile l’euro

di Paolo Gila L’andamento debole Wall Street nel pomeriggio, con il Dow Jones e il Nasdaq che hanno aperto in calo, ha condizionato le contrattazioni in Europa.Alle 17 e 30 il Dow Jones cedeva lo 0,20% e il Nasdaq lo 0,34%.Milano ha chiuso a -0,09%, in linea con Francoforte -0,15% e Parigi – 0,18%. Londra la peggiore, in flessione dello 0,42%.A Piazza Affari hanno manifestato un sensibile calo alcuni industriali come Pirelli e St Microeletronics, in controtendenza invece Campari e FCA.In risalita lo spread btp/bund a 251 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 51%. L’euro ha chiuso poco sopra quota 1 e 13 contro dollaro.