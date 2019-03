Mercati ​Borse europee e Wall Street in calo

di Paolo Gila Andamento debole anche per Wall Street nel pomeriggio, con il Dow Jones e il Nasdaq che arretrano di circa mezzo punto percentuale pochi minuti dopo l’avvio delle contrattazioni Milano cede lo 0,80%, in linea con Francoforte che segna -0,75%.Londra perde l’1 e 41%, Parigi l’1 e 20%.A Piazza Affari sono in sensibile calo i bancari e gli industriali, in controtendenza assicurativi e utilities.In risalita lo spread btp/bund a 251 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 51%. L’euro si indebolisce e scende a 1,13 contro dollaro.