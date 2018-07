Mercati Borse europee fiacche in attesa di Wall Street

di Maria Giovanna Lorena Le borse europee hanno accolto con prudenza l'introduzione dei dazi tra Stati Uniti e Cina, annunciata da tempo. L'andamento è fiacco, i listini inizialmente in lieve rialzo stanno ripiegando a metà seduta in attesa dell'avvio di Wall Street e dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. A Milano il Ftse Mib segna +0,08%, Parigi +0,11%, Francoforte +0,13%, sotto la parità Londra -0,09%.Sul mercato milanese pesa la debolezza di Fiat dopo lo scatto di ieri, -1,8%, e di Banca Generali, che perde circa il 2%. Ancora deboli i titoli del lusso, Moncler e Ferragamo cedono intorno a 1 punto e mezzo percentuale. A guidare i titoli maggiori Unipolsai, Mediaset e Campari, con rialzi fra il 2,5 e il 3%. Fuori dal listino principale corre anche oggi Juventus, per l'affare Ronaldo: il titolo ha già guadagnato oltre il 20% in poche sedute, ora balza in avanti di un altro 6%.In lieve calo lo spread a 237 punti, poco mosso l'Euro a 1,1705 sul Dollaro.