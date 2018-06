​Borse europee in rialzo dopo il tonfo di ieri

Condividi

di Maria Giovanna Lorena Apertura in rialzo per Milano, dopo che ieri i venti di guerra commerciale hanno mandato al tappeto le principali borse internazionali. Il Ftse Mib sale dello 0,60% grazie al recupero dei titoli bancari e gli industriali ieri più colpiti dalle vendite.Ma non si attenua la tensione sullo spread tra Btp e Bund tedeschi, che inizia la seduta a 249 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 2,83%.Positivi anche gli altri mercati europei, che cercano il riscatto dopo i ribassi di ieri: Francoforte +0,42%, Parigi +0,26%, Londra +0,21%.Sui mercati valutari poco mosso l'Euro, che ha accelerato portandosi a ridosso di quota 1,17: 1,1694 il cambio con il Dollaro a inizio seduta.