Mercati Borse europee in rialzo, i dazi di Trump non spaventano i mercati asiatici

di Michela Coricelli Le Borse europee, che avevano aperto incerte, migliorano a mezz'ora dall'avvio. Milano guadagna mezzo punto percentuale, Francoforte e Parigi in rialzo di quasi tre quarti di punto, Londra invece resta sotto la parità.Sul cambio di rotta delle europee probabilmente c'è anche l'effetto-Draghi: il presidente della Bce ad una conferenza a Parigi ha detto che fare progressi verso il completamento dell'unione bancaria "è essenziale e sono fiducioso che presto saranno fatti passi significativi in questa direzione".In Asia le borse non sono spaventate dall'approvazione di Trump di nuovi dazi per le merci cinesi, per un valore di 200 miliardi di dollari. Al contrario: Shanghai segna un rialzo dell'1,7% e Tokyo dell'1,4%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco resta a 225 punti base (rendimento: 2,69%). L'euro sotto la soglia di 1,17 contro il dollaro.