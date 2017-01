Incerte le borse europee l’euro risale sul dollaro

di Marzio Quaglino L’avvio dei mercati azionari in Europa è all’insegna dell’incertezza. Indici molto vicini alla parità in attesa di avere qualche dato economico che dia indicazioni sull’andamento dell’economia mondiale. Londra è poco sopra la parità, mentre Francoforte e Parigi cedono qualche decimale di punto percentuale. Ancora occhi puntati su Banco Bpm che dopo un’apertura in calo continua la sua crescita a +1,47%.Sul mercato delle materie prime risale il prezzo del petrolio con il Brent del Mare del Nord sopra i 56 dollari al barile.Tra le valute dollaro in calo rispetto alle principali monete. Ne approfitta l’euro che risale sul biglietto verde a quota 1,0528.Ore 9.30