​Borse europee incerte in attesa della Bce

Condividi

di Maria Giovanna Lorena Borse europee prive di direzione a metà seduta, in vista della riunione della Banca Centrale Europea e dell'avvio di Wall Street.C'è attesa anche per le decisioni sui dazi americani, e per la firma del provvedimento annunciato una settimana fa dal presidente Trump.A Milano l'indice principale segna un lieve rialzo +0,22%, positivo anche il listino di Parigi +0,24%, mentre Francoforte si mostra come il più debole e cede lo 0,46% ed è piatto il listino della City di Londra.Tra i titoli maggiori a Piazza Affari forti acquisti su Mediaset +7% e Atlantia +4,5%, mentre tornano gli acquisti su Poste e Telecom già favoriti nella seduta precedente, entrambi in rialzo del 2,8%. Mentre le vendite penalizzano soprattutto Ferragamo -1,3%, Cnh e Recordati in calo di circa 1 punto percentuale.Fuori dal listino principale, balzo di Juventus +7,4% dopo la vittoria in Champions ieri sera.Lo spread si colloca a 129 punti base, con il rendimento del nostro decennale all'1,95%, mentre l'Euro perde qualche posizione, scendendo a 1,2375 nel cambio con il Dollaro.