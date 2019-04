Mercati ​Borse europee incerte, spread in calo

di Maria Giovanna Lorena L'avvio positivo di Wall Street non smuove le borse europee, nel mezzo di una giornata incerta.L'indice Dow Jones segna +0,28% nelle prime battute e il Nasdaq, l'indice dei tecnologici, +0,30% dopo i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti.Fra le piazze del Vecchio Continente, Milano e Francoforte sono in parità, Parigi +0,10%, Londra +0,40%.Il listino milanese è frenato dai bancari, piuttosto deboli, nonostante il calo dello spread sotto quota 250: il differenziale di rendimento tra Btb e Bund tedeschi è sceso a 249 punti base.Robusti guadagni invece per Saipem +2,7%, in cima al listino principale, seguito da Stm +2,6%, Tenaris, Juventus e Pirelli tutti in rialzo di circa 1 punto e mezzo percentuale.