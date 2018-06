​Borse europee negative in avvio. Euro debole

Condividi

Milano

di Maria Giovanna LorenaApertura in calo per Milano, che non dà seguito ai guadagni di ieri: l'indice Ftse Mib segna -0,58%. Negativi anche gli altri mercati europei: Francoforte -0,49%, Londra -0,48%, Parigi -0,21%A Piazza Affari tengono ancora gli energetici, ieri i migliori sul listino, mentre continuano a soffrire i titoli del settore del credito.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi inizia la seduta a 249 punti, con il rendimento del nostro decennale al 2,80%.I prezzi del petrolio frenano dopo il nuovo rialzo di ieri: il greggio americano Wti si attesta comunque oltre i 72 dollari per barile, il Brent londinese a 77,4 dollari.Infine, sui mercati valutari Euro debole sul Dollaro: 1,1535 il cambio a inizio seduta.