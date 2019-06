Mercati Le borse europee partono in calo, oro ai massimi da gennaio 2018

di Marzio Quaglino Mercati sempre molto cauti che guadano con preoccupazione alla guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti, ma che confidano negli interventi delle due rispettive banche centrali per sostenere le ripercussioni sull’economia.Milano ha aperto in leggero calo a -0,15%, leggermente meglio di Londra, Francoforte e Parigi che cedono tre decimali di punto percentuale.Sul listino milanese brusca discesa per St Microelectronics (-2,98%) dopo il taglio degli utili di uno dei maggiori produttori di chip negli Stati Uniti.Sul versante dei titoli di Stato spread sui valori di ieri appena sotto i 260 punti base, per effetto del rendimento del Btp decennale calato al 2,40%.Tra le materie prime balzo dell’oro. Il metallo giallo, bene rifugio per eccellenza, si porta sopra i 1.55 dollari l’oncia sui massimi dal gennaio scorso.Sul mercato valutario, dopo due giorni di discesa, l’Euro cerca di recuperare quota 1,13 nei confronti del dollaro.