​Borse europee piatte, attesa Fed

di Paolo Gila Ancora un avvio poco mosso per le borse europee, che vivono l’attesa del vertice della Fed in calendario da oggi pomeriggio.Milano guadagna lo 0,10% in linea con Londra. Francoforte è piatta e Parigi cede lo 0,15%.Lo spread btp/bund sale a 236 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 44%. Il rapporto euro dollaro si ritocca a 1,13 e 55.