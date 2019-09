Mercati ​Borse europee prudenti in avvio di seduta

di Maria Giovanna Lorena Avvio prudente per le borse europee dopo la seduta fiacca dei mercati asiatici. Tokyo ha chiuso sulla parità, +0,02%, Hong Kong in lieve calo stamane in mancanza di sviluppi sul fronte delle trattative sui dazi tra Stati Uniti e Cina.Gli investitori attendono nuove indicazioni da Wall Street che riprende oggi le attività, rimaste ferme ieri per una festività.Milano inizia le contrattazioni in ribasso dello 0,12%., Parigi segna -0,26%, Francoforte -0,23%. Positiva invece Londra +0,17%, mentre la sterlina britannica cade sui mercati valutari: il cambio con il dollaro scende sotto quota 1,20, a 1,1985, per la prima volta da quasi 3 anni.Continua la fase positiva per i titoli di Stato: lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi si riduce a 165 punti base, dai 167 della chiusura di ieri, con il rendimento del nostro decennale in flessione allo 0,93%.