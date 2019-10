Mercati ​Borse fiaccate dall’indice Pmi

di Marzio Quaglino L’indice Pmi, che misure le decisioni future dei responsabili degli acquisti, cala in Europa e le borse ne risentono. Fa eccezione Milano che, dopo la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, è l’unica ora in rialzo (+0,44%). Londra, Francoforte e Parigi viaggiano invece un decimale sotto la parità.Sul listino di Piazza Affari bene i titoli bancari con Ubi Banca (+2,56%) e Banco Bpm (+3,47%) sulle ipotesi di una fusione tra i due istituti.Sul mercato dei titoli di Stato lo spread lima i valori di ieri a 137 punti base con il rendimento del Btp decennale allo 0,83%.Sul valutario Euro ancora in calo sul Dollaro. Il cambio a 1,0889 è su valori più bassi dal maggio 2017.Ore 14.10