Mercati ​Borse in attesa della Federal Reserve

Milano

di Paolo GilaBorse e investitori in attesa delle decisioni della Federal Reserve che saranno comunicate in serata.Wall Street ha aperto con il Dow Jones e il Nasdaq in leggero progresso, lasciando inalterato il quadro europeo poco mosso.Milano guadagna lo 0,31%, Londra è in calo di un quarto di punto. Francoforte cede lo 0,10% mentre Parigi si apprezza dello 0,12%.Lo spread btp/bund è a 237 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 07%. Euro contro dollaro a quota 1 e 12.