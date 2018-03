​Borse in calo ed Euro debole

di Maria Giovanna Lorena L'andamento dei mercati si è via via appesantito. La borsa di Milano dopo aver aperto con pochi decimi di ribasso, cede con l'indice principale lo 0,84%. Il calo piu' pesante si registra a Francoforte -1,40%, Parigi cede 1 punto, Londra mezzo punto percentuale.Giù le borse e si indebolisce anche l'Euro, sotto quota 1,22 nel cambio con il Dollaro, a 1,2185.A Piazza Affari le vendite prendono di mira tutti i settori, ma brilla Luxottica, in netto rialzo dopo che la Commissione europea ha approvato il progetto di concentrazione con Essilor: +4%.Nel listino principale soffre Fiat Chrysler -2%, Pirelli è in calo del 2,5%, titolo peggiore Campari -3%. Tra i titoli minori vendite su quello della Lazio, dopo la sconfitta in Coppa Italia, sfiora un ribasso del 6%.Titoli di stato: il rendimento del nostro decennale è stabile poco sotto il 2%, ma lo spread rispetto ai Bund tedeschi di riferimento si allarga leggermente, salendo a 134 punti base.