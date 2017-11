Mercati Borse in calo, si rafforza l’euro

di Manfroi Sabrina Giornata caratterizzata dal segno meno per i mercati dopo numerosi dati dall'economia, compresa quella cinese, contrastanti. L'avvio in calo di Wall Street influenza anche le borse europee che sul finale però limano le perdite.Piatta Londra, Milano ha perso lo 0,63%, Parigi -0,49%, Francoforte -0,31%. Corre A2a +5,6% dopo i conti bene anche Campari +2,3%. In fondo al listino Saipem 7%, male anche Leonardo che perde un altro 4,8%. Pesante Telecom -2,8%. Fuori dal listino principale Banca Carige chiude a -10,5% dopo essere stata congelata per eccesso di ribasso in attesa della definizione del prezzo per l'aumento di capitale da 560 milioni di euro.Si rafforza l'euro: sul dollaro la moneta unica si porta a quota 1,17 e 70, sulla sterlina a 0,89 e 65.