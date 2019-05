​Borse in calo, spread in tensione

Milano

di Paolo GilaDopo un avvio in leggero progresso, le borse europee hanno modificato la direzione e a metà seduta si presentano incerte e in ordine sparso. Mentre Londra viaggia sulla parità, Parigi cede un quarto di punto e Francoforte lascia sul terreno lo 0,37%.Milano perde lo 0,85%. Deboli i bancari e spread btp/bund in altalena: dopo aver sfiorato i 290 punti base è sceso a 284, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 68%.Stabile il cambio euro/dollaro, poco sotto quota 1 e 12.