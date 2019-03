Mercati ​Borse in leggero progresso, stabile l’euro

di Paolo GilaLe prospettive di un ritorno all’accordo con l’Unione Europea per la Brexit ha dato serenità ai mercati del Vecchio Continente, che viaggiano in progresso anche se in ordine sparso.Piatta è Francoforte, in linea con l’andamento neutrale di Wall Street. Londra si apprezza di mezzo punto. Parigi e Milano segnano un gemellare +0,60%. Gli acquisti si concentrano su scala europea proprio sui titoli bancari e finanziari, che sono i più esposti alla dinamica dei rapporti tra Londra e la zona euro. A Milano brilla anche Leonardo, +12% dopo la presentazione dei conti migliori delle aspettative.Lo spread btp/bund è a 243 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 51%. Stabile l’euro a quota 1 e 13 contro dollaro.