Mercati ​Borse in ordine sparso, si attende la Fed

Milano

di Paolo GilaI listini azionari del Vecchio Continente si muovono disordinatamente. Anche Wall Street ha aperto in calo con il Dow Jones a -0,46% e il Nasdaq a – 0,17%. Gli operatori sono in attesa di conoscere le decisioni della Federal Reserve, che saranno annunciate in serata. La maggior parte degli analisti non si attende un ritocco dei tassi, ma l’attenzione è puntata sulle prospettive future.In questo clima Milano cede lo 0,14% con vendite sui bancari. Lo spread btp/bund risale a 244 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 53%. Piatta Londra, che segna – 0,08%. Debole Parigi che perde lo 0,43%.In pesante calo invece Francoforte (-1,60%) con le vendite sui bancari e sugli automobilistici, dopo il calo delle stime degli utili di Bmw. C’è anche da registrare il tracollo di Bayer dopo la sentenza di un tribunale americano che le ha dato torto per l’uso di un diserbante sospettato di cancerogenicità imponendo ingenti risarcimenti ai consumatori.Infine i cambi, con l’euro stabile a quota 1,13 e 50 contro dollaro.