Mercati ​Borse in ottovolante, si attende Wall Street

Milano

di Paolo GilaAncora una seduta nervosa, con la volatilità ai massimi. Milano ha aperto in mattinata con un progresso di oltre 4 punti percentuali, poi ha ritracciato sino a perdere quasi un punto. A metà seduta si riporta in parità (con l’indice principale a -0,15% alle 12 e 30) in attesa di una ripartenza positiva di Wall Street.Ma non tutti gli operatori sono convinti che i futuri sul Dow Jones e Nasdaq siano veritieri, dopo tutti i tradimenti degli ultimi giorni, quando l’andamento dei listini appunto tradiva le anticipazioni. E così Londra, Parigi e Francoforte cedono intorno al punto e mezzo.In questo contesto lo spread btp/bund si porta a 266 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 26%.L’euro si indebolisce contro dollaro, scendendo a 1,10 e 35.