Mercati Borse in progresso, Milano e Madrid le migliori

di Paolo Gila A febbraio la produzione industriale americana è cresciuta dell’1,1% mentre gli analisti attendevano un +0,3%. Grazie a questo dato gli investitori sono intervenuti con acquisti e Wall Street ha aperto in progresso di circa mezzo punto. I listini europei, poco mossi ma positivi in mattinata, hanno trovato stimoli e hanno intensificato i guadagni. Milano e Madrid sono le borse che più si sono apprezzate con incremento di poco inferiore al punto percentuale per Madrid (+0,86%) mentre Milano ha segnato +0,63%. Londra, Parigi e Francoforte si sono assestato su un livello di guadagno intorno allo 0,30%. Bene a Piazza Affari Eni, Tim e Intesa Sanpaolo mentre è apparsa ancora debole Atlantia. Piatte Leonardo e Fiat. Sul mercato dei cambi l’euro scivola a quota 1,22 e 70 contro dollaro.