Mercati Borse in progresso, stabile l’euro

di Paolo Gila L’andamento poco mosso di Wall Street nel pomeriggio, con gli indici Dow Jones e Nasdaq imbalsamati su valori di neutralità, non ha di fatto modificato il quadro delle piazze europee, che hanno vissuto una giornata in attesa di comprendere le dinamiche della Brexit. In questo clima di attesa Londra ha guadagnato lo 0,37%, Francoforte ha segnato +0,13% mentre Parigi si è apprezzata dello 0,82%. Da parte sua Milano ha visto un incremento dello 0,62%. Bene le banche e soprattutto Leonardo, con +13% dopo la presentazione dei conti, migliori delle attese. Lo spread btp/bund è a 241 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 49%. Stabile l’euro a quota 1 e 13 contro dollaro.