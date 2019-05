​Borse in recupero, bene anche New York

Milano

di Paolo GilaAndamento in progresso anche nel pomeriggio per le principali borse europee, tonificate dall’apertura positiva di Wall Street, dove il Dow Jones e il Nasdaq crescono di oltre mezzo punto.Londra, Parigi e Francoforte avanzano in maniera corale con un apprezzamento di poco inferiore al punto percentuale. Milano è la migliore a + 1 e 51%, con acquisti su tecnologici e bancari. In calo lo spread btp/bund, a 266 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 55%. Euro in recupero sul dollaro, sale a quota 1 e 12.