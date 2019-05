Mercati ​Borse in recupero, spread Btp/Bund in calo

Milano

di Paolo GilaSeduta positiva per le borse europee, che hanno manifestato un parziale recupero dopo la brusca frenata di ieri. Wall Street ha aperto nel pomeriggio in progresso salvo poi scendere verso la parità in concomitanza con la chiusura dei listini del Vecchio Continente.Milano è stata la migliore, con un progresso dell’1 e 19%, grazie agli acquisti sui bancari e sulle società di servizi. In calo invece ancora i tecnologici. Londra ha segnato lo 0,65%, Francoforte ha guadagnato lo 0,49% mentre Parigi è avanzata dello 0,67%.In calo lo spread Btp/Bund, a 266 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 55%. Euro in recupero sul dollaro, sale a quota 1 e 12.