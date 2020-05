​Borse in rialzo, cala lo spread

di Paolo Gila Avvio di settimana positivo per tutti i mercati azionari, nonostante Londra e New York siano rimaste chiuse per festività. Gli investitori hanno fatto quadrato intorno agli indicatori tedeschi.Destatis ha confermato che il Pil in Germania è calato del 2,2% nel primo trimestre, mentre l’indice Ifo a maggio è cresciuto a 80 punti, oltre ogni aspettativa.Le prospettive restano critiche visto che anche la Germania è in recessione e che non si risolleverà a breve. Ma i mercati sembrano trarre un respiro di sollievo considerando che in molte aree hanno riaperto l’attività fabbriche e esercizi commerciali. In sostanza, alcuni operatori cercano di anticipare il recupero dal minimo toccato nelle scorse settimane.Francoforte è avanzata del 2 e 87%, Parigi del 2,15% mentre Milano è cresciuta dell’1 e 61%. In calo lo spread btp/bund che è sceso a 207 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 57%.Euro contro dollaro a quota 1 e 09.