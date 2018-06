Mercati ​Borse in rialzo. Opec: raggiunto accordo

di Sabrina Manfroi Apertura positiva per Wall Street che si accoda all'andamento delle borse europee: il Dj +0,6% Il Nasdaq +0,30%.In rialzo il prezzo del petrolio dopo l'intesa raggiunta dai paesi dell'Opec per un aumento della produzione di un milione di barili al giorno a partire dal 1 luglio: il Wti sale a 67, 4 dollari, il Brent torna sopra i 75 dollari al barile. In Europa Londra +1,30%, Milano e Parigi salgono di un punto percentuale, Francoforte +0,3%.In evidenza il comparto bancario, Bper balza del 7,2%, Banco Bpm +3%, Ubi +2,8%, mentre lo spread torna a scendere, 230 punti base.Corrono anche i petroliferi, dopo l'accordo dei paesi produttori, Tenaris e Saipem, +4 e +4,7%, male Fca - 0,4% in linea con il comparto auto.L'euro sul dollaro risale a 1,1660.