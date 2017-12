Mercati ​Borse in stallo, euro più forte

di Paolo Gila Fase pomeridiana interlocutoria per tutte le borse europee, che stanno vivendo questi ultimi giorni dell’anno in un clima già prefestivo. L’andamento positivo di Wall Street nel pomeriggio ha riportato serenità dopo una mattinata piuttosto incerta. Alle 17 e 30 – in prossimità della chiusura delle attività sul Vecchio Continente – il Dow Jones segnava + 0,15% mentre il Nasdaq mostrava un + 0,20%.In questo clima Londra è stata la migliore, con una chiusura a + 0,37 %. Francoforte e Parigi si sono portate intorno alla parità, come del resto anche Milano, che in chiusura ha segnato -0,04 %.In evidenza a Piazza Affari i titoli del comparto energetico e le società del risparmio gestito. Contrastati i bancari e gli industriali.Sul versante dei cambi l’euro continua ad apprezzarsi nei confronti di tutte le valute. Ora si muove a quota 1,19 contro dollaro e a 0,8890 contro sterlina.