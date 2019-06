Mercati ​Borse in stallo per le tensioni tra Usa e Iran

di Paolo Gila Le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno avuto l’effetto di surriscaldare i prezzi delle materie prime: il petrolio Brent è salito a 65 dollari il barile e il Wti a 57. In rialzo anche l’oro, che ha sfiorato i 1400 dollari l’oncia (circa 40 euro al grammo).I mercati hanno preferito la via della prudenza senza prendere particolari direzioni. Anche Wall Street nel pomeriggio ha aperto intorno alla stabilità.In questo clima le borse europee hanno chiuso in frazionale calo: Londra ha segnato -0,23%, Parigi e Francoforte hanno perso in egual misura lo 0,13%.Da parte sua Milano ha chiuso la seduta a + 0,13%, con acquisti su tecnologici e energetici, mentre sono apparsi contrastati e deboli i bancari e le società di erogazione dei servizi.Lo spread btp/bund si è portato a 244 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 16%. L’euro ha recuperato terreno contro dollaro, con il rapporto di cambio ora a 1,13 e 25.