Mercati Borse incerte, giù i bancari

di Paolo Gila L’apertura in leggero calo degli indici statunitensi nel pomeriggio non ha sostanzialmente mutato il quadro delle borse europee, deboli e contrastate sin dalla mattinata.Mentre Londra si apprezza di circa mezzo punto percentuale e Francoforte e Parigi viaggiano intorno alla parità, Milano risulta la peggiore con una perdita dello 0,40%.Piazza Affari è appesantita dalle vendite sui titoli bancari e dalla flessione delle società di servizi, mentre si apprezzano gli industriali e le imprese esportatrici. Deboli anche gli energetici e in particolare Saipem, con una perdita del 3%.Sul versante delle valute l’euro si indebolisce contro dollaro, a quota 1,06 e 50, ma si apprezza contro sterlina, a 0,85 e 60.