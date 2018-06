Mercati Borse infiacchite, euro stabile

di Paolo Gila L’andamento contrastato di Wall Street nel pomeriggio ha indebolito le borse europee che hanno chiuso in ordine sparso e su posizioni decisamente più morbide rispetto ai guadagni di metà seduta. Londra ha registrato +0,31%, Francoforte +0,14% e Milano + 0,16% mentre Parigi ha perso lo 0,34%. Gli acquisti a Piazza Affari si sono concentrati sui bancari, in calo automobilistici, industriali e tecnologici. In calo lo spread a 217 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2,54%. Stabile l’euro a 1,15 e 85 contro dollaro.