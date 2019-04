Mercati ​Borse miste. Debole Wall Street

di Sabrina Manfroi Partenza negativa per Wall Street dopo il dato sugli ordini di beni durevoli, in calo più del previsto.Il Dow Jones perde lo 0,35%, il Nasdaq lo 0,10%. Milano resta poco mossa +0,14%, Londra sale di un punto, Francoforte +0,5%, Parigi +0,3%.Sul listino invariata, -0,03% il Ftse Mib, in rialzo Londra +0,96%, Parigi +0,26% e Francoforte +0,46%. Sul listino bene Stm +2,6%, Pirelli +2,2%, Fca +1,7%. Male Telecom -1,9%, Mediobanca -0,9% e la Juve - 1,6%.Euro su dollaro a 1,12.