Mercati ​Borse miste. Rialzo a Wall Street

Condividi

Milano

di Sabrina ManfroiAvvio positivo per Wall Street: l'indice DJ sale dello 0,26% mentre in Europa la seduta prosegue a due velocità: bene Francoforte e Londra, poco mossa Milano dove si attende la nota di aggiornamento della finanziaria. Parigi +0,15%.A Piazza Affari prese di beneficio sui titoli energetici dopo i rialzi delle ultime sedute mentre si mettono in luce i petroliferi col prezzo del petrolio che scende sulle voci di un'offerta Usa all'Iran di rimozione delle sanzioni. Tenaris +2,5%. Bene anche Pirelli e Buzzi.Stabile lo spread dopo l'asta dei Btp che ha visto il decennale a un nuovo minimo storico dello 0,88% dal precedente 0,96%.