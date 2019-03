Mercati Borse miste e poco mosse

di Sabrina Manfroi Prosegue contrastata in Europa dopo in attesa di sviluppi sul fronte Brexit. Londra è ora positiva, +0,33% mentre è passata in territorio negativo Milano che perde lo 0,3%. In lieve calo anche Parigi e Francoforte.Stabile lo spread a 249 punti base dopo l'asta di bot a 12 mesi, , al 2,56% il rendimento del Btp decennale.Tra i titoli in evidenza Recordati e Amplifon, entrambi con rialzi oltre l'1%, in calo di oltre il 2% Ferragamo, Juventus e Banco Bpm -2,5%, maglia nera Telecom che cede il 5% sulla scia dello scontro tra Vivendi e Elliott.