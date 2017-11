Mercati ​Borse negative. Giù anche Wall Street

di Sabrina Manfroi Seduta in avvio negativa anche per Wall Street in attesa di indicazioni sulla riforma fiscale. Dow Jones cede lo 0,25%, il Nasdaq lo 0,40%. In Europa prosegue positiva solo Londra +0,13%, Milano perde mezzo punto percentuale, come Parigi. Corre A2a +4,4% bene anche Campari e Yoox. In fondo al listino Saipem -5,4%, male anche Leonardo che perde un altro 5%. Pesante Telecom - 3,7%. Si rafforza l'euro: sul dollaro la moneta unica si porta a quota 1,17 e 50, sulla sterlina a 0,89 e 65.Aggiornamento delle ore 16:00