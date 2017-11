​Partenza positiva per le borse, euro più forte

di Paolo Gila Partenza positiva per le borse europee grazie al buon dato sulla crescita del Pil tedesco, mentre si attendono i dati sul Pil italiano e sull’inflazione.Dopo l’avvio delle contrattazioni Milano guadagna circa mezzo punto percentuale, in linea con Francoforte e Parigi mentre Londra resta fanalino di coda a + 0,15%.In evidenza sono tornate le società di utilities come A2A (+3,9%) ma anche FCA (+2,1%). Contrastati appaiono i telefonici e i bancari.Sul versante dei cambi l’euro si rafforza tanto sul dollaro, quotato ora a 1,17, quanto sulla sterlina, a 0,8920.