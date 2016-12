Mercati ​Borse piatte, crolla Mediaset, tiene MPS

di Paolo Gila Borse europee senza scostamenti dalla parità, con Milano che segna +0,06% in una cornice di generale neutralità, confermata dalle aperture senza tono di Wall Street (Dow Jones -0,02%).Il titolo Mediaset cede il 13%, Monte dei Paschi si apprezza di circa un punto, in un clima di volatilità e nervosismo. Si apprezzano gli altri titoli del comparto bancario, retromarcia per i farmaceutici.Lo spread è a 160 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 86%. L’euro incrocia il dollaro a 1,04 e 40.Ore 15 e 30