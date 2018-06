Mercati Borse piatte in attesa della Fed

Condividi

di Paolo Gila Una giornata poco mossa per la maggior parte dei listini, con gli operatori in attesa della comunicazione sui tassi da parte della Fed. Wall Street ha aperto in zona di neutralità e tale si è mantenuto il Dow Jones, mentre il Nasdaq ha mandato segnali di apprezzamenti con un progresso di circa mezzo punto in concomitanza con le chiusure in Europa. Poco sopra la parità Londra, stabile Parigi mentre Francoforte e Milano hanno guadagnato rispettivamente lo 0,38% e lo 0,40 %. Sul versante dei titoli di stato il rendimento dei nostri decennali è calato al 2,80%, mentre l’euro è risalito fino a lambire quota 1 e 18 contro dollaro.