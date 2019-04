​Borse poco mosse, euro stabile

Milano

di Paolo GilaA metà seduta le borse europee si presentano poco mosse, con gli indici intorno alla parità. In leggero progresso Francoforte e Parigi che avanzano in maniera gemellare a +0,10%. Londra segna +0,40%, mentre Milano cede lo 0,10%.In flessione a Piazza Affari i titoli del comparto bancario, contrastati gli industriali, in evidenza Saipem con il petrolio Wti che sfiora la quotazione di 62 dollari il barile.Lo spread btp/bund sale a 256 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 52%. Euro stabile contro dollaro a quota 1 e 12.