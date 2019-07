Mercati Borse poco mosse, giù lo spread

di Paolo Gila L’apertura in leggero calo di Wall Street non ha mutato il quadro delle borse europee, che restano per la maggior parte in territorio positivo. Londra e Milano crescono di mezzo punto; Parigi e Francoforte si collocano poco sopra la parità.Le prospettive di una soluzione tra Roma e Bruxelles per i nostri conti pubblici riduce lo spread Btp/Bund a 222 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 86%.Euro contro dollaro intorno a quota 1 e 13.