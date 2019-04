​Borse poco mosse, in altalena l’euro

di Paolo Gila Wall Street ha aperto nel pomeriggio con gli indici Dow Jones e Nasdaq in calo, con flessioni vicine al mezzo punto percentuale.Verso le 17 e 30 il Dow Jones segnava -0,30% mentre il Nasdaq si portava sulla parità. In questo Milano e Londra hanno chiuso appena sopra la parità (Milano +0,06% e Londra +0,07%). Francoforte ha ceduto lo 0,39% e Parigi lo 0,08%.A Piazza Affari ha perso terreno terreno Unicredit mentre gli acquisti si sono concentrati su Fiat, Poste e Snam. In rialzo il prezzo del greggio – il Wti ha sfiorato i 64 dollari il barile – a seguito delle vicende libiche.Lo spread btp/bund è a 249 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 49%. L’euro in altalena chiude a 1,12 e 55.