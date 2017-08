ECONOMIA

Mercati ​Borse poco mosse. La Yellen spinge l’euro Fine seduta fiacca per le borse europee che hanno virato in territorio negativo per chiudere contrastate e poco mosse

Condividi di Sabrina Manfroi Fine seduta fiacca per le borse europee che hanno virato in territorio negativo per chiudere contrastate e poco mosse dopo l'intervento di Janet Yellen, presidente della Fed a Jackson Hole. Le parole della Yellen hanno indebolito il dollaro, con l'euro che e' balzato a 1,1877. Gli indici : Milano +0,08%, Parigi -0,17% la peggiore. Mista anche Wall Street, col Dow Jones in territorio positivo. Tra i titoli in evidenza Banco Bpm +1,5% e Unicredit +1,3%. Male Buzzi - 2,09%, giu' anche Fca che perde lo 0,72% ma nella settimana mette a segno un rialzo del 15%.

Stabile lo spread a 172 punti base, il rendimento decennale al 2,10%.



